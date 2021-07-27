Ролик c "самоубийством" индийского блогера собрал более 300 тысяч просмотров в соцсетях.

Индийский блогер записал видео, на котором якобы совершил самоубийство.

Об этом сообщает VICE World News.

28-летний Ирфан Хан опубликовал видео, в котором якобы сводит счеты с жизнью из-за того, что его бросила девушка. Ролик собрал более 300 тысяч просмотров в соцсетях. В кончину мужчины поверили не только пользователи сети, но и некоторые родственники Хана. После этого он удалил видео и признался, что это всего лишь была инсценировка.

Однако полиция предъявила мужчине обвинения в том, что он "подверг угрозе свою и чужие жизни", а также "опубликовал контент, подстрекающий к совершению преступлений".

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Сам Ирфан Хан объяснил, что якобы хотел показать насколько глупым поступком является самоубийство. Но следователей такое объяснение не убедило. К тому же один из знакомых Хана сказал, что тот хотел просто "хайпануть" в сети.

Сейчас Хан ожидает приговора суда, который, по словам экспертов, может оказаться очень суровым.

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Автор: Денис Прядко