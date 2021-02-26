Спущенный в унитаз ковер заткнул трубу большого диаметра, нарушив работу сетей.

Житель Красноярска смыл в унитаз ковер, в результате чего в канализации образовался засор.

В итоге проезжая часть около местного торгового центра была затоплена водой, сообщает ngs24.ru.

Инцидент произошел еще 24 февраля вечером. Местные жители заметили, что улица вокруг торгового центра оказалась залита водой. На место аварии выехали коммунальщики. Они ликвидировали засор в течение нескольких часов.

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Оказалось, что спущенный в унитаз ковер заткнул трубу большого диаметра, нарушив работу сетей.

В жилищно-коммунальной организации "КрасКом" отметили, что уже предупреждали местных жителей о последствиях неправильного пользования унитазами и просили их не смывать "даже влажные салфетки из нетканого материала". В компании предположили, что подобная проблема может возникнуть снова.

Каким образом красноярцу удалось засунуть ковер в канализационную трубу и почему он решил избавиться от него таким образом остается загадкой.

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Автор: УНИАН