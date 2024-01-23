Гражданин РФ, осужденный за тяжкое преступление, пробыл на войне всего три месяца.

В российский город Владивосток вернулся местный житель, которого суд приговорил к 24 годам тюрьмы за жестокое убийство.

Как сообщает NEWS.VL, Георгий Повилайко пробыл на фронте всего лишь три месяца, а до этого год в тюрьме. О "триумфальном" возвращении "героя" рассказал подписчик ресурса. По его данным, Повилайко живет в "гостинке" на улице Часовитина. Соседи убийцы шокированы его появлением.

"Мне звонят мне и говорят: "Как?" Он ходит, пальцы гнет! Он заключил контракт в конце октября 2023 и уже дома, менее трех месяцев прошло! Они же на 6 месяцев контракт заключают. Как он через три приехал, непонятно… Но по телефону с командиром части говорит какой-то. Может, ранение, конечно", - сообщил бывший сосед осужденного.

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Отмечается, что Повилайко в августе 2021 года был приговорен к 24 годам тюрьмы за зверское убийство матери двоих детей 37-летней Анны Кошулько. Преступление совершено в гараже потерпевшей, откуда она собиралась на работу. При этом речь – не о банальном убийстве.

"Он не просто убил ее. Он напал с ножом. Насиловал, убивал, насиловал, убивал. Не просто взял и задушил ее. Она вся в гематомах, она вся избита, в крови, вся синяя. Просто ужас. Вот так вот... Она кричала, но никто не вышел помочь. Никто...", - рассказывал муж Кошулько.

После убийства Повилайко угнал автомобиль замученной жертвы, поехал домой, где переоделся, после чего поехал отдыхать на море. Вскоре его задержали, но приговор был вынесен лишь в апреле 2022 года.

По данным росСМИ, освободился Повилайко в октябре 2023 года - подписал контракт с Минобороны РФ, отправился воевать на территорию Украины.

На войне в Украине ликвидировали "тулунского маньяка" из РФ

Как сообщал УНИАН, в РФ практикуется вербовка заключенных для участия в так называемой "спецоперации". Воевать против Украины отправляют осужденных за различные преступления, в том числе за разбои, убийства, изнасилования. Среди "героев" немало извращенцев, садистов, которые получают большие сроки лишения свободы, но сейчас оказались на свободе.

В их числе был 55-летний житель города Тулун Иркутской области Павел Шувалов. Этот гражданин РФ, известный как "тулунский маньяк", на родине был осужден за убийства и изнасилования. По данным следствия, с 1991 вплоть до момента задержания (2019 год) Шувалов изнасиловал как минимум 27 женщин. В апреле 2023 года Шувалов подписал контракт с одной из частных военных компаний и отправился на войну в Украину. В этом случае, соседям маньяка, можно сказать, повезло - 29 мая он погиб на линии боевого соприкосновения под Луганском.

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