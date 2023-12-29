Говорят, тело "героя" осталось на поле боя в районе Луганска.

На войне в Украине погиб россиянин, который за изнасилования и убийства на родине получил 24 года тюрьмы.

Как сообщают росСМИ, на территории Украины погиб 55-летний житель города Тулун Иркутской области Павел Шувалов. Этот гражданин РФ, известный как "тулунский маньяк", на родине был осужден за убийства и изнасилования.

"В апреле 2023 года заключенный подписал контракт с одной из частных военных компаний и уже на следующий месяц отправился на войну в Украину. Он погиб 29 мая на линии боевого соприкосновения под Луганском. Смерть Шувалова также подтвердили трое его однополчан. Они добавили, что тело погибшего не удалось забрать с поля боя", — сообщает "Медуза".

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По данным следствия, с 1991 вплоть до момента задержания (2019 год) Шувалов изнасиловал как минимум 27 женщин. В ходе судебного расследования удалось доказать причастность Шувалова только к двум изнасилованиям и двум убийствам, но и этого было достаточно вынесения сурового приговора – в 2021-м его приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Однако с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину российские власти, соответствующие частные военные компании принялись вербовать осужденных на войну против Украины. Зекам обещали амнистию после шести месяцев участия в боевых действиях.

Именно таким образом, на свободе оказалось немало преступников, совершивших жестокие убийства, изнасилования и разбои. В их числе – Шувалов и, например, житель Кемерово Владислав Канюс, приговоренный к 17 годам колонии строгого режима за убийство студентки Веры Пехтелевой.

По данным "Верстки", в 2023 году на "героев" из числа ЧВК "Вагнер", которые после войны в Украине вернулись домой, расследуется более 190 новых уголовных дел. Ранее все они были помилованы президентом России Владимиром Путиным, а теперь дома снова взялись за старое – совершают кражи, грабежи и разбои.

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что в российской школе патриотический урок "Герой нашего времени" провел вагнеровец, который зверски убил сожителя тещи, а потом воевал против Украины. Этого мужчину помиловал президент РФ Владимир Путин. В частности, Каражаев Алаберды был осужден в 2016 году - преступление было совершено в марте 2016 года в поселке Лесная Дача Ульяновской области, куда мужчина приехал на похороны тещи. Во время поминального обеда он нанес родственнику множество ударов по голове сковородкой и кочергой. За это "герой" получил 9 лет колонии строго режима.

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