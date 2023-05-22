На выезде из города образовались огромные очереди из автомобилей.

Россияне массово выезжают из Белгорода. На выезде из города образовались километровые пробки.

Как сообщают местные паблики, жители Белгорода массово бегут из города на фоне атаки на область и заявлений властей о диверсионных группах в приграничных населенных пунктах.

На выезде из Белгорода выстроилась очередь из автомобилей, направляющихся вглубь территории России. Тем временем власти пытаются скрывать панику.

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Тем временем в Белгородской области была объявлена эвакуация. В области уже видели колонны автобусов, спешащих в пограничную зону.

Атака на Белгород

Белгородскую область РФ охватила паника. Позже стало известно, что бойцы "российского добровольческого корпуса" совершили новые рейды по населенным пунктам в Брянской и Белгородской областях.

Похоже, события происходят очень интенсивно, ведь россияне заявили об окружении российского КПП "Грайворон". Оно расположен рядом с хранилищем ядерного оружия.

В ГУР заявили, что на территории Белгородской области операцию проводят представители "легиона "Свобода России" и "Русского Добровольческого корпуса". Цель-создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

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