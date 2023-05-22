Россияне массово выезжают из Белгорода. На выезде из города образовались километровые пробки.
Как сообщают местные паблики, жители Белгорода массово бегут из города на фоне атаки на область и заявлений властей о диверсионных группах в приграничных населенных пунктах.
На выезде из Белгорода выстроилась очередь из автомобилей, направляющихся вглубь территории России. Тем временем власти пытаются скрывать панику.
Тем временем в Белгородской области была объявлена эвакуация. В области уже видели колонны автобусов, спешащих в пограничную зону.
Атака на Белгород
Белгородскую область РФ охватила паника. Позже стало известно, что бойцы "российского добровольческого корпуса" совершили новые рейды по населенным пунктам в Брянской и Белгородской областях.
Похоже, события происходят очень интенсивно, ведь россияне заявили об окружении российского КПП "Грайворон". Оно расположен рядом с хранилищем ядерного оружия.
В ГУР заявили, что на территории Белгородской области операцию проводят представители "легиона "Свобода России" и "Русского Добровольческого корпуса". Цель-создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.