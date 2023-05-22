По утверждению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "сил и средств на месте достаточно".

Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область "украинских диверсантов", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также заявил, что сейчас "ведется работа по выдавливанию с российской территории и уничтожению" проникшей в Белгородскую область группы.

По утверждению пресс-секретаря президента, "сил и средств на месте достаточно".

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"Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий - отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска (Бахмута)", - сказал Песков.

Прорыв российской границы в Белгородской области - детали

Утром 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" совершили новые рейды по населенным пунктам в Брянской и Белгородской областях России.

Россияне заявили об окружении российского КПП "Грайворон". Оно расположено вблизи хранилища ядерного оружия.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на территории Белгородской области операцию проводят представители "Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Цель - создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.