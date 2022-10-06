Пропагандисты утверждали, что им, мол, удалось "ослепить" спутники Альянса.

Кремлевские пропагандисты назвали световой столб "новейшим лазерным оружием" "Пересвет" в Белгороде.

Об этом сообщает Детектор медиа.

Серию фейков об очередном "сверхсовременном оружии" россияне распространили через подконтрольные российскому военному командованию Telegram-каналы.

Видео дня

Рашистские блогеры в ответ на поражения своих войск опубликовали фото столпов света, которые уходят в небо. Этим оружием якобы должны были ослепить спутники НАТО над Украиной, которые, по логике Москвы, собирали данные о передвижении российских ядерных сил.

На самом деле на фото - световые столбы - природное явление, которое возникает, когда свет отражается в микроскопических ледяных кристаллах в воздухе. Также столбы могут возникнуть от других источников света – например, мощных осветительных приборов.

Издание отмечает, что о российском "новейшем лазерном комплексе" заявлял Путин в 2018 году, и гипотетически этот комплекс должен мешать работе спутников, работающих на высоте до 1,5 тысяч километров – но об испытаниях или применении этого комплекса достоверных данных нет. Как и доказательств того, что он вообще существует.

Другая ложь Кремля об "оружии судного дня"

Накануне издания La Repubblica со ссылкой на несуществующую информацию НАТО писало о якобы испытании Россией торпеды "Посейдон" на подводной лодке "Белгород".

Центр противодействия дезинформации отмечал, что это - фейк, играющий на руку россиянам, что вполне согласуется с усилением ядерного шантажа Москвы.

Утверждалось, что эти торпеды могут якобы вызвать целые "радиоактивные цунами" и уничтожить такие города как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

Вас также могут заинтересовать новости: