"Народная война": пропагандисты РФ получили методичку, как оправдать "частичную мобилизацию"

Население России будут зомбировать тезисом, что это "война НАТО против русских".

Кремль спустил вниз пропагандистам методичку, которая поможет убедить население страны-агрессора идти воевать в Украину. Документ попал сотрудникам издания "Медуза", которые обнародовали эту информацию широкой общественности. Итак, власти России надеются, что народ поверит в следующие тезисы, которые якобы оправдывают "частичную мобилизацию": Видео дня Народ РФ должен сплотиться перед угрозой НАТО, потому что "расчленят и разграбят" Россию;

Уже невозможно оставаться в стороне и надеяться только на жителей Донбасса и контрактников. Фронт 1000 км, а киевский режим оружием НАТО убивает "русских людей";

Сейчас уже не столько "своих не бросаем", сколько "мы защищаем себя";

Путин объявил мобилизацию "ровно в тот момент, когда она необходима и позволит существенно усилить достижения Россией целей специальной военной операции";

Россия воюет не с Украиной, а с НАТО;

Следует давать больше "прямой речи" жителям оккупированных территорий. Они должны выражать благодарность и называть Путина защитником. От этих сюжетов у россиян должна возникать радость;

Мобилизуют лишь 1% от личного списка военнообязанных. Мобилизация в России: последние новости В Дагестане разразились протесты после объявления Путиным мобилизации.

Появилась информация, что из России перестали выпускать лиц призывного возраста.

Также российские власти хотят повысить штрафы для уклонистов в 16 раз.

В Сибири уже была зафиксирована стрельба в военкомате.

Помогите проекту

Поддержите нас