Кремль спустил вниз пропагандистам методичку, которая поможет убедить население страны-агрессора идти воевать в Украину.
Документ попал сотрудникам издания "Медуза", которые обнародовали эту информацию широкой общественности.
Итак, власти России надеются, что народ поверит в следующие тезисы, которые якобы оправдывают "частичную мобилизацию":
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- Народ РФ должен сплотиться перед угрозой НАТО, потому что "расчленят и разграбят" Россию;
- Уже невозможно оставаться в стороне и надеяться только на жителей Донбасса и контрактников. Фронт 1000 км, а киевский режим оружием НАТО убивает "русских людей";
- Сейчас уже не столько "своих не бросаем", сколько "мы защищаем себя";
- Путин объявил мобилизацию "ровно в тот момент, когда она необходима и позволит существенно усилить достижения Россией целей специальной военной операции";
- Россия воюет не с Украиной, а с НАТО;
- Следует давать больше "прямой речи" жителям оккупированных территорий. Они должны выражать благодарность и называть Путина защитником. От этих сюжетов у россиян должна возникать радость;
- Мобилизуют лишь 1% от личного списка военнообязанных.
Мобилизация в России: последние новости
- В Дагестане разразились протесты после объявления Путиным мобилизации.
- Появилась информация, что из России перестали выпускать лиц призывного возраста.
- Также российские власти хотят повысить штрафы для уклонистов в 16 раз.
- В Сибири уже была зафиксирована стрельба в военкомате.