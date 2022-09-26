Российские пропагандисты уже получили задание сверху / фото скриншот

Кремль спустил вниз пропагандистам методичку, которая поможет убедить население страны-агрессора идти воевать в Украину.

Документ попал сотрудникам издания "Медуза", которые обнародовали эту информацию широкой общественности. 

Итак, власти России надеются, что народ поверит в следующие тезисы, которые якобы оправдывают "частичную мобилизацию":

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  • Народ РФ должен сплотиться перед угрозой НАТО, потому что "расчленят и разграбят" Россию;
  • Уже невозможно оставаться в стороне и надеяться только на жителей Донбасса и контрактников. Фронт 1000 км, а киевский режим оружием НАТО убивает "русских людей";
  • Сейчас уже не столько "своих не бросаем", сколько "мы защищаем себя";
  • Путин объявил мобилизацию "ровно в тот момент, когда она необходима и позволит существенно усилить достижения Россией целей специальной военной операции";
  • Россия воюет не с Украиной, а с НАТО;
  • Следует давать больше "прямой речи" жителям оккупированных территорий. Они должны выражать благодарность и называть Путина защитником. От этих сюжетов у россиян должна возникать радость;
  • Мобилизуют лишь 1% от личного списка военнообязанных.

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