Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Запад покушается на российских философов.
Такое заявление он сделал во время выступления перед Федеральным собранием.
"Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза - наша мысль и философия. Поэтому и покушаются на наших философов", - заявил он.
По словам российского диктатора, Запад пытается запретить российскую культуру, так как она "представляет для них опасность".
Убийство Дарьи Дугиной
Как сообщал УНИАН, в конце августа в Подмосковье взорвали дочь главного идеолога "русского мира" Александра Дугина.
Подконтрольные Кремлю оккупанты сразу же сообщили об "украинском следе" в убийстве. Позде в ФСБ РФ заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы.
Сообщалось, что взорванный автомобиль принадлежал отцу Дарьи, а значит целью был самДугин.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не криминальное государство и не имеет отношения к убийству. По его словам, Россия начинает "внутренне разваливаться".