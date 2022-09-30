Диктатор убежден, что тот хочет запретить российскую культуру,

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Запад покушается на российских философов.

Такое заявление он сделал во время выступления перед Федеральным собранием.

"Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза - наша мысль и философия. Поэтому и покушаются на наших философов", - заявил он.

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По словам российского диктатора, Запад пытается запретить российскую культуру, так как она "представляет для них опасность".

Убийство Дарьи Дугиной

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Подмосковье взорвали дочь главного идеолога "русского мира" Александра Дугина.

Подконтрольные Кремлю оккупанты сразу же сообщили об "украинском следе" в убийстве. Позде в ФСБ РФ заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы.

Сообщалось, что взорванный автомобиль принадлежал отцу Дарьи, а значит целью был самДугин.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не криминальное государство и не имеет отношения к убийству. По его словам, Россия начинает "внутренне разваливаться".

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