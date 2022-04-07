Мужчина и женщина повесили на прилавке супермаркета маленькую игрушку из "киндер-сюрприза".

В России мужчина и женщина оставили в магазине игрушку со стикером "не стреляй". За это их задержала полиция.

Об этом сообщается в блоге "ОВД-Инфо".

В супермаркете "Лента" мужчина и женщина повесили на прилавке маленькую игрушку из "киндер-сюрприза". С ней они оставили стикер с надписью "не стреляй". Сотрудники магазина вызвали полицию.

Полицейские сочли такую надпись "антивоенной", из-за чего они и задержали россиян. На мужчину и женщину составили протокол о "дискредитации Вооруженных сил РФ".

Вскоре стало известно, что россиян выпустили из полиции. На женщину составили протокол якобы об административном "правонарушении". В нем полицейские указали, что действия россиянки, которая прикрепила к игрушке стикер, являются "искажением и дискредитированием задач по использованию Вооруженных сил РФ". С мужчины полиция сняла обвинения.

Надпись на стикере явно была отсылкой к антивоенной песне рок-группы "ДДТ" "Не стреляй!". Ее Юрий Шевчук написал в 1980 году.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ медиков попросили "скинуться" на лечение раненых оккупантов.

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