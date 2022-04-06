Персонал российских больниц заставляют отдать на лечение захватчиков часть зарплаты.

Российских медиков попросили "скинуться" на лечение десятков тысяч раненых в Украине оккупантов. В то же время просьбой это трудно назвать, ведь отказаться они не могут.

Об этом пишет The Bell со ссылкой на четырех работников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ.

Медики рассказали, что получили от центрального аппарата распоряжение пожертвовать частью своей зарплаты на лечение раненых солдат.

Медикам предлагают подписать заявления о "удержании из зарплаты пожертвований" в обязательном порядке. Речи о добровольном сборе средств не было, утверждают четверо медработников.

"Начальники отделений нам объясняли, что должны обеспечить 100% охвата: от дворников до всех заведующих отделений", – сказал один из медиков.

В заявлениях сразу отметили сумму "пожертвований". Для медсестер, в зависимости от наличия категории, они начинались от 3,5 тысячи рублей, для врачей - от 7,7 тысячи рублей. Тех, кто отказывался от этой "инициативы", отправляли на "беседу к главному врачу".

Средства начали собирать с 18 марта, после селекторного совещания с участием руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.

Как сообщал УНИАН, российская пропаганда до сих пор скрывает сокрушительные поражения своей армии в Украине, придумывая новые фейки. Недавно оккупанты запустили фейк об "успехах в Мариуполе", но опозорились.

Вас также могут заинтересовать новости: