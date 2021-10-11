Петр Пелеханова и его подругу оценили в 50 тысяч рублей - сбежать они смогли лишь через месяц.

Пара россиян, желавшая отдохнуть в оккупированном Крыму, попала в трудовое рабство.

Об этом сообщает Mash.

Петр Пелеханов рассказал, что минувшим летом с Ольгой Лифатовой отправился на украинский полуостров автостопом из Москвы в Севастополь.

Мужчина вспоминает, что на трассе "Дон" они сели в автобус, водитель которого предложил довезти их к оккупантам, но на следующее утро пара проснулась в дагестанском городе Дербент.

Читайте такжеПреступники держали в рабстве более полусотни человек на Днепропетровщине (фото, видео)Там им сообщили, что их и других пассажиров продали в рабство за 50 тыс. рублей (менее 18,4 тыс. грн), которые получил водитель.

Их "хозяином" стал местный предприниматель Ямудин Ахмедов - он поставил Пелеханова и Лифатову перед фактом, что они должны "отработать" деньги в его теплицах. Бежать им удалось лишь спустя месяц.

Любопытно, что похищенные туристы трижды обращались за помощью к полицейским Дагестана, но на их заявления не отреагировали.

Ранее УНИАН сообщал о похожем случае, который произошел в Херсонской области - в июле житель Тернопольской области Виталий Харчук ехал из курортной Кирилловки домой, но пропал. Нашли его только в сентябре - оказалось, что он попал в рабство.

Автор: Станислав Кожемякин