Пострадавших заставляли работать на ферме, жестоко наказывали и не платили за работу.

На Днепропетровщине будут судить пятерых членов преступной группы, которые втягивали людей в трудовое рабство.

Читайте такжеВодителя зажата в салоне: на Житомирской трассе произошло жуткое ДТП (фото, видео)Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

62-летняя жительница Днепра занималась подбором и переправкой людей на животноводческую ферму.

Злоумышленница подбирала людей, которые находились в трудном материальном положении, при этом обещала им высокую зарплату и достойные условия работы.

Когда люди соглашались, их перевозили на ферму в Магдалиновском районе, где они выполняли работу по уходу за животными, жили в бараках и тяжело работали. При этом рабочих почти не кормили, а в случае неповиновения избивали. Обещанные за работу деньги потерпевшие так и не получили.

Кроме жительницы Днепра, которая занималась вербовкой людей, в состав группы входили четверо мужчин, которые следили за содержанием работников и контролировали их работу. Среди них – гражданин Азербайджана, который имеет вид на жительство в Украине.

В течение года, в ходе расследования, правоохранители установили потерпевших, собрали доказательную базу и направили уголовное производство с обвинительным актом в суд.

Женщине и четырем мужчинам вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми).

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Токарева