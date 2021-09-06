Житель Тернопольской области пропал почти два месяца назад, все это время его заставляли бесплатно работать.

На Херсонщине нашли мужчину, который еще 16 июля пропал в Запорожской области. Житель Тернопольской области работал в курортной Кирилловке, оттуда он поехал домой. По дороге он попал в рабство.

Об этом сообщило издание "РИА Мелитополь".

Так, 16 июля 34-летний мужчина выехал из Кирилловки, но так и не доехал домой, в Тернопольскую область. Украинца начали искать его родственники, затем подключились полицейские и волонтеры. Однако никто так и не сумел его найти.

Читайте такжеВ Полтаве девушка в школе ранила из арбалета двух учителей (фото)Мужчина попал в рабство. Неизвестные удерживали его в Херсонской области, заставляя работать бесплатно. В рабстве были и другие люди, судьба которых пока что остается неизвестной. Мужчина спас себя сам, он уговорил местных жителей дать ему мобильный телефон и позвонил домой.

Родственники мужчины не стали обращаться в полицию. Они поехали за ним на Херсонщину и забрали его домой. Однако просто так мужчину никто не отдавал. Семье пришлось заплатить за него выкуп, который потребовали злоумышленники.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харькове женщина три месяца не выпускала дочь из квартиры.

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Автор: Полина Кузенко