Состояние российской экономики из-за войны в Украине только ухудшается, говорят аналитики.

Доказательства "катастрофического идиотизма" войны президента РФ Владимира Путина в Украине содержатся во внутреннем исследовании, которое провели по заказу крупнейшей компании в России "Газпрома". Как отметили в Financial Times, анализ показал, что потеря потребителей из Европы российского природного газа в ответ на агрессию страны не может быть компенсирована путем экспорта из других стран по меньшей мере в течение десятилетия.

Заместитель редактора по вопросам общественного мнения и колумнист в The Washington Post Дэвид фон Дреле отметил, что единственный экономический луч в России, которую сенатор Джон Маккейн назвал "заправкой, маскирующейся под страну", был уничтожен "сумасшедшим российским лидером".

По его словам, Россия не является той страной, которая может позволить себе уничтожать прибыльные предприятия, ведь ее экономика меньше, чем экономика Техаса.

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"Но это именно то, что сделал Путин. Доказательством убытков, нанесенных "Газпрому", стало то, что в прошлом месяце государственная компания сообщила о своем первом годовом убытке в 21-м веке - первом из многих, которые еще будут", - добавил Дэвид фон Дреле.

Аналитики FT сделали вывод, что с перекрытыми западными газопроводами и Китаем, который тянет время по строительству второго трубопровода из России, "Газпром" не вернется к прибыльности до 2035 года.

"Приспешники Путина заставили замолчать критиков, засыпая российские СМИ - и доверчивых западных граждан - утверждениями о том, что Китай спас экономику под санкциями, а победа над Украиной уже близко. Теперь с верхушки государственной клептократии появилось доказательство того, что даже путинские олигархи не покупаются на его бред", - отмечает автор материала.

Аналитик призвал не верить "отчаянной лжи Путина" о российской силе и победе, ведь основой его экономики является компания "Газпром", которая показала всю правду о положении РФ.

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, еще до полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский просил западных союзников ввести санкции против РФ. Он подчеркнул, что ответ на все его призывы был отрицательным.

"Я просил Байдена (президента США - УНИАН) и ЕС ввести санкции против Кремля, Путина и его окружения, энергетики России до вторжения, чтобы он знал, что будет больно. Но нас никто не слышал", - отметил глава государства.

В свою очередь глава Торгово-промышленной палаты Дубая Хамад Буамим заявил, что санкции против России не имеют никакого значения за пределами западных стран, а попытки остановить поток бизнеса перенаправляют его в другое место.

"Санкции замедляют экономику, но никогда не останавливают ее. Торговля продолжается, просто она течет по-другому... Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти санкции менее эффективными. Если мы возьмем только украинский конфликт, санкции эффективны, если посмотреть на Запад, но в остальном они не очень эффективны", - объяснил он.

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