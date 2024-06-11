Компания несет рекордные убытки и вынуждена закрывать скважины.

Потеряв европейский рынок газа, российский "Газпром" не смог договориться о поставках в Китай и вынужден был сократить добычу до минимума за всю историю существования компании. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на статистические данные "Газпрома", опубликованные в понедельник.

Так, по итогам 2023 года общая добыча газа структурами "Газпрома" составила 359 млрд кубометров. Это на 13% меньше, чем в 2022 году и на 30% меньше, чем в довоенном 2021-м.

"Результат компании прошлого года стал худшим за 34 года, прошедших с того момента, как в "Газпром" было преобразовано министерство газовой промышленности СССР. (...) Вторжение в Украину и неудачная попытка "заморозить Европу" поставили крест на компании, оперирующей самыми большими в мире доказанными запасами газа", – пишет The Moscow Times.

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Издание отмечает, что, потеряв Европу, "Газпром" лишился рынка сбыта, на который работал больше чем полвека. Поставки в Европу сжались до 28 млрд кубов, что соответствует уровню второй половины 1970-х годов. Теперь компания вынуждена замораживать скважины на месторождениях газа.

Кроме того, впервые с конца 1990-х "Газпром" завершил год без чистой прибыли. Причем компания понесла не просто убытки, а рекордные потери за всю свою историю – 629 млрд рублей.

"Кремль надеется на Китай, предлагая тому в 5 раз увеличить закупки газа и построить новый трубопровод — "Сила Сибири-2". Но Пекин медлит, ожидая от России новых скидок на газ, который уже обходится китайским покупателям на 46% дешевле, чем европейским странам и Турции", – отмечает издание и напоминает о провальном визите Путина в Пекин в мае.

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Также мы рассказывали, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель утверждала, будто не было никаких оснований полагать, что Кремль ограничит поставки через газопровод "Северный поток-1". Однако на самом деле она знала, что Россия может попытаться шантажировать Европу запуском крупного газопровода, но "скрыла" эту информацию.

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