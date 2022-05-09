Около 200 тысяч депортированных - дети.

Оккупанты уже вывезли на территорию РФ более 1 млн 185 тыс. украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она подчеркнула, что на оккупированных территориях продолжается нарушение прав украинских граждан, в частности продолжается незаконная мобилизация в ряды российской армии для участия в войне с Украиной.

По данным Денисовой, в некоторых из фильтрационных лагерей оккупантов находится около 20 тыс. украинцев.

"Тех, кто не пройдет фильтрацию, везут дальше, и нам судьба их неизвестна, а тех, кто пройдет фильтрацию, везут дальше на принудительную депортацию", - напомнила она.

Омбудсмен показала примеры "документов", которые получают люди, прошедшие фильтрацию.

"Сегодня уже более 1 млн 185 тыс. наших граждан, из которых более 200 тыс. детей, вывезены на территорию РФ", - сообщила она.

Ранее городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что русские создали четыре фильтрационных лагеря для жителей, которых депортируют в Россию, и подвергают гражданское население разнообразным пыткам. В частности, заставляют камнями сдирать татуировки. Только за один день 6 мая оккупанты депортировали из Мариуполя 373 человека.

По словам омбудсмена Денисовой, Российская Федерация готовилась к массовой депортации украинских граждан на свою территорию еще с начала года.

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