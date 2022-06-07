Учителям угрожают арестом и исключением из списков на получение гуманитарки в случае отказа от подготовки к "празднику".

Оккупационная "власть" Мариуполя планирует ко "дню России" 12 июня записать видео, на котором дети поют гимн страны-оккупанта и "молодых республик".

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты дали указание учителям, рабочим детских центров и детских садов, которые запустили.

"Ко "дню России" 12 июня обеспечить видеозапись пения детьми гимна России и "молодых республик". Видеозаписи будут массово распространять в подтверждение "радости прихода России" флешмобом "мы ждали 8 лет". В случае отказа от исполнения учителям угрожают арестом и исключением из списков на получение гуманитарки их и их семей. Без вариантов", - пишет Андрющенко.

Он осудил использование оккупантами детей для картинки в пропагандистских СМИ.

"Принуждение детей к пропаганде - какие еще грани нацизма придумают россияне в Мариуполе ради картинки?", - прокомментировал советник мэра.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказывала, что оккупанты планируют с сентября полностью русифицировать обучение в Мариуполе, внедрив свои стандарты. В рамках "адаптации" к переходу на российские программы в школах будут преподавать только три предмета. Учебный год продлится до 1 сентября. За это время оккупанты намерены русифицировать детей.

Также ранее стало известно, что гуманитарная помощь, которую раздают оккупанты, - единственный путь получить еду в захваченном городе. Ради набора, в который входят несколько пачек лапши, несколько соков, консервация и крупы, мариупольцы выстаивают многочасовые очереди.

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