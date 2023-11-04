Российскому оппозиционному политику вменяют распространение фейков об армии РФ.

Следственный комитет России возбудил дело против оппозиционного Путину политика Михаила Ходорковского по "модной статье".

Ему вменяют распространение "фейков" о российской армии по статье 207.3 УК РФ. Об этом сообщает российский проект ВЧК-ОГПУ.

По данным росСМИ, поводом посадить Ходорковского стала публикация оппозиционера, сделана в Twitter (сейчас X) еще в 2022 году на английском языке. Дело возбудил следователь Мещанского СО ГСУ СКР по Москве.

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ВЧК-ОГПУ также напомнил, что Россия "штампует" подобные дела ежедневно: под прицелом режима люди, выступающие против политики РФ и Путина. 23 октября стало известно, что на статью о распространении фейков также "влетел" оппозиционер Дмитрий Гудков.

Механизм прост: берется любое сообщение о войне и делается запрос в Минобороны РФ. "Оттуда приходит ответ, что и погибших почти нет, и в Буче ничего не было и т.д. И такой ответ становится основанием для возбуждения дела", - отмечают росСМИ.

Ходорковский поддержал мятеж Пригожина против России

Ранее российский оппозиционер Михаил Ходорковский уже отсидел более 10 лет в тюрьме из-за личного конфликта с Путиным. Во время мятежа бывшего главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина (июнь 2023 года) Ходорковский поддержал попытку бунта в России. Тогда в своих социальных сетях Ходорковский писал, что россияне должны помогать "хоть черту", чтобы свергнуть действующий режим власти.

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