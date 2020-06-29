Удивительные чудеса, случившиеся во время Второго Пришествия 9 мая в Россию

Василий Рыбников

Божественная благодать, массово сошедшая на русский народ в дни Вяликого Перенесенного Парада, убедительно доказала, что 9 мая как таковое - не самоцель: достойно отпраздновать войну русский человек может когда угодно, тем более что истинные патриоты не могут остановиться еще с Дня Победы по старому стилю, и за весь этот карнавал спасибо дорогому товарищу Гитлеру.

Второе Пришествие 9 мая в Россию сопровождалось многочисленными божественными чудесами по всему миру. Дошло даже до случаев непорочного заражения гостей парада коронавирусом от самого Владимира Владимировича Путина, как это, в частности, случилось с министром обороны Сербии господином Вулиным, а перед этим и с тамошним госсекретарем. Но особенно большая благодать в канун парада снизошла на русских людей, живущих в Германии.

Русские люди наконец-то со всей ясностью осознали, что 22 июня - день куда более значимый, чем 9 мая, потому что если бы Гитлер тогда не напал, то и хрен его знает, чем теперь можно было бы гордиться

«22 июня 2020 года началось для Германии необыкновенно рано: ровно в 4 часа утра русские устроили немцам раннюю побудку с файерами, флагами и массовыми шествиями, - с гордостью пишет российская пресса. - Можно сказать, что спустя 79 лет мы в какой-то мере отомстили за нападение на нашу страну... Дружное ликование напоминало о великой победе русских. На фоне происходящего особенно уместным кажется гимн России, звучащий из аудиосистемы автомобиля».

Заслышав этот крайне уместный гимн, сонные немцы выходили из своих домов с поднятыми руками, массово сдавались в плен, бормотали «Гитлер капут» и пристыженно предлагали русским своих немок, а красная, как флаг над Рейхстагом, Ангела Меркель даже выкатила им очередной велосипед в память о том замечательном дне, когда советский дед-освободитель отобрал у нее велик и надавал ей под жопу сапогом, благо она тогда была маленькая и очень для этого дела подходящая.

В общем, вокруг царила атмосфера праздника. Русские люди наконец-то со всей ясностью осознали, что 22 июня - день куда более значимый, чем 9 мая, потому что если бы Гитлер тогда не напал, то и хрен его знает, чем теперь можно было бы гордиться. Не случайно патриарх Кирилл, Путин и Шойгу так сердечно поздравляли Россию со светлым христианским праздником начала войны, а все русские люди кричали «ура».

В этой связи, конечно, несколько несправедливым выглядит поучительный случай с портретом пресвятого Гитлера, на который русские люди так яростно бросались перед парадом в центре Москвы: поливали водкой, резали на части, забрасывали яйцами, топтали ногами, вбивали голыми задницами в землю, рвали зубами, - на людей сошла благодать, многих, как в таких случаях в России положено, затоптали в давке. Однако, в то же время сообщается, что наиболее патриотически настроенные москвичи принесли к иконе усатого угодника Библию и мягкие игрушки, отдавая ему дань благодарности за то, что организовал дедам такую прекрасную возможность отличиться, - и это очень обнадеживающий знак.

Историческая правда начинает побеждать. Добрый мудрый Гитлер все чаще является русским людям, суля новые победы и дальнейшее вяличие

Это значит, что историческая правда начинает побеждать. Добрый мудрый Гитлер все чаще является русским людям, суля новые победы и дальнейшее вяличие. Так, не успели жители Москвы возложить дары сакральному портрету, как один участников парада по имени Никита внезапно напал на машину федеральной службы охраны с винтовкой Мосина (на параде демонстрировались лучшие образцы российского вооружения). Инцидент официально объяснили тем, что в последний момент Никиту не допустили к параду, и он от расстройства, что его теперь не покажут по телевизору, стремительно перегрелся на солнце, однако сам Никита утверждает, будто из этой машины за ним кто-то следил, а потом и облучал отеческой улыбкой, и не может быть никаких сомнений в том, что это был сам Гитлер.

Это было большое чудо. Очередной праздник войны удался русским людям на славу Гитлеру. Фуражка этого великого человека не зря украшает российский Главвоенхрам, но этого, конечно же, мало. Пора строить соответствующие памятники. Да и иконы, как минимум, не помешают.

Всех желающих помочь украинской армии в отстреле русских чудотворцев на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников

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