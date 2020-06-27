Вулин сдал тест на коронавирус после выявления болезни у госсекретаря.

Министр обороны Сербии Александар Вулин получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Вулин принимал участие в праздновании Победы во Второй мировой на Красной площади на этой неделе. Он сдал тест на коронавирус после выявления болезни у госсекретаря.

Сейчас, по информации министерства обороны, Вулин чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что мир уже не может принимать как должное стремление США стать мировым лидером, и должен скорректировать свои приоритеты.

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