Сербский министр после парада Путина получил положительный результат на COVID-19
15:29, 27 июня 2020Мир
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Вулин сдал тест на коронавирус после выявления болезни у госсекретаря.
REUTERS
Министр обороны Сербии Александар Вулин получил положительный результат теста на COVID-19.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.
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Вулин принимал участие в праздновании Победы во Второй мировой на Красной площади на этой неделе. Он сдал тест на коронавирус после выявления болезни у госсекретаря.
Сейчас, по информации министерства обороны, Вулин чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.
Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что мир уже не может принимать как должное стремление США стать мировым лидером, и должен скорректировать свои приоритеты.
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