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Сербский министр после парада Путина получил положительный результат на COVID-19

15:29, 27 июня 2020
Мир
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REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Вулин принимал участие в праздновании Победы во Второй мировой на Красной площади на этой неделе. Он сдал тест на коронавирус после выявления болезни у госсекретаря.

Сейчас, по информации министерства обороны, Вулин чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что мир уже не может принимать как должное стремление США стать мировым лидером, и должен скорректировать свои приоритеты.

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