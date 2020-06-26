На параде у Путина российский военный атаковал автомобиль с охранниками (фото)

Солдат был якобы оскорблен из-за исключения его из основного состава участников парада Путина.

Российский военный атаковал автомобиль с сотрудником Федеральной службы безопасности перед началом парада Победы в Москве.

Видео разместило российское агентство ТАСС.

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На кадре видно, как мужчина бьет прикладом винтовки в переднее стекло припаркованного микроавтобуса.

По словам правоохранителей, солдат был якобы оскорблен из-за исключения его из основного состава участников парада Путина.

«У солдата был стресс. Он очень хотел принять участие в параде, но когда его перевели в резерв, у него случился нервный приступ, и он разбил окна автомобиля, в котором находился сотрудник ФСО», – сказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.

Уголовное дело не открывали, солдата отправили к психиатрам.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Севастополе во время военного парада главный танк Т-34 чуть не въехал в зрителей.

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