В РФ есть налаженный цикл изготовления достаточно большого спектра вооружения, однако речь идет об устаревших образцах, зато с производством новой техники – проблема.

Несмотря на наличие определенных ресурсов, Россия становится технологически отсталой страной. Она отрезана от современных технологий, в частности из-за санкций, и имеет большие проблемы в военной промышленности.

"Нужно понимать, что ресурсы в России присутствуют, но Россия фактически отрезана от действительно таких технологичных проектов, от технологичных ресурсов. И уже сейчас видны результаты этих санкций, которые приводят к массовому коллапсу системы жизнеобеспечения и социальных служб. Россия сталкивается с серьезными проблемами в вопросах самолетостроения и ремонта авиационной техники. Россия не может обеспечить себя в достаточном объеме кораблями и другими средствами. То есть наблюдаются такие секторальные проблемы, которые только нарастают", – рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт Сергей Грабский.

В РФ есть налаженный цикл изготовления достаточно большого спектра вооружения, однако речь идет об устаревших образцах. А вот с производством новой техники у Москвы проблемы.

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"Россия нарастила якобы в 3-4-5 раз производство ракет. Знаете, это звучит очень страшно, но если перейти к объективным цифрам – из 20 ракет они подняли это производство до 80, до 100 ракет в месяц. И на этом все. И это, по признанию многих экономистов России, потолок их возможностей. То есть ресурсная база позволяет производить эти объекты или эти виды вооружения, но они не являются такими видами вооружений, которые можно нарастить еще в какие-то разы", – отметил эксперт.

Грабский подчеркнул, что Россия становится все более зависимой от поставок из Ирана, КНДР, а также Китая. Запасы этих стран тоже не безграничны. По его словам, целью Украины должны быть удары по российским предприятиям, где производят вооружение и технику, а также тем объектам, которые задействованы в этом производстве.

Он обратил внимание и на контрбатарейную борьбу, которую ведут Силы обороны Украины против российских захватчиков. Украинским военным удается противостоять атакам артиллерии РФ, даже несмотря на наличие меньшего количества артиллерии. Однако эта техника является более высокоточной и высокотехнологичной, по сравнению с вражеской.

"Это как один из примеров. Страна, не имеющая в принципе военно-морского флота, загнала флот Российской Федерации в восточную акваторию Черного моря и обеспечила проход гуманитарных грузов через Босфорский пролив. Вот наглядные примеры, к чему приводит технологическая отсталость Российской Федерации на сегодня", – констатировал эксперт, отметив, что ресурсов для ведения монотонной изнурительной войны против Украины у России еще довольно много.

Оружие РФ-другие новости

Российский оккупанты из состава морской пехоты начали создавать "боевых монстров". Захватчики оборудуют танки Т-80 советскими реактивными морскими бомбометами РБУ-6000.

Кроме того, россияне разворачивают в Украине РЭБ "Силок". Так оккупанты хотят нарушить радиосвязь между украинскими беспилотниками и операторами. Несколько таких комплексов уже выбили с помощью дронов.

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