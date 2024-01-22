Украинские разведчики добыли один из российских Silok.

Российские силы в Украине развертывают РЭБ Silok, чтобы нарушить радиосвязь между украинскими беспилотниками и операторами. Украинские защитники уже выбили несколько комплексов с помощью беспилотников.

Издание Forbes пишет, что в феврале 2022 года Россия расширила свою войну против Украины, создав самые мощные в мире силы радиоэлектронной борьбы: перекрывающиеся радио- и радар-детекторы, автоматизированные системы управления помехами и сотни больших и малых помех.

Теперь уже очевидно, что российская электро-вычислительная техника не всегда хорошо работает в условиях реального боя.

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"Как выяснилось, такая техника эффективна только на российских полигонах", - заявили украинские военные после того, как в сентябре 2022 года 128-я горно-штурмовая бригада захватила комплекс Silok.

Этот комплекс автоматически обнаруживает и глушит радиосвязь беспилотников на расстоянии до 2,5 км. Для стационарной обороны он устанавливается на треногу. Он также может перемещаться на грузовике. Первый Silok поступил на вооружение в 2018 году и в том же году принял участие в военных учениях в Оренбургской области на западе России.

По данным Кремля, Silok на учениях в Оренбурге помог отразить рой из 10 беспилотников, имитирующих нападение на командный пункт. Однако в Украине Silok показал себя не с лучшей стороны. Украинские войска наносили удары по Silok в июне и октябре 2022 года.

Неясно, почему Silok не всегда может заглушить охотящиеся за ним беспилотники. Возможно, украинские операторы беспилотников мешают российским глушилкам, часто меняя радиочастоты.

Также возможно, что Silok просто не обладает нужными возможностями для обнаружения беспилотника и мощностью для его дезориентации. Другими словами, возможно, что он просто не очень хорош. И, конечно, не способствует этому тот факт, что у украинской разведки есть неповрежденный Silok, который 128-я бригада захватила в конце 2022 года.

РЭБ "Силок" в войне против Украины

Еще 12 августа 2022 года стало известно, что оккупанты применяют на фронте Silok. Так, разведчики из Харьковской территориальной обороны вывели из строя новейшую российскую разработку — противодронный комплекс "Силок". Снаряды сбросили с дрона, который установка в теории должна была дистанционно обезвредить.

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