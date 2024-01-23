Оккупанты "скрестили" реактивные морские бомбометы с танками, поделились западные журналисты.

Российский оккупанты из состава морской пехоты создают "боевых монстров" - устанавливают советские реактивные морские бомбометы РБУ-6000 на шасси танков Т-80.

Вражеский 12-зарядный бомбомет является неплохим оружием, несмотря на то, что он неточен, и поэтому для нанесения высокоточных ударов не подходит, пишет Forbes. Издание отмечает, что РБУ-6000 вполне можно использовать для подавления войск противника.

"…прикручивая пусковые установки... к грузовику или слабозащищенному МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач, - Ред.), россияне рисковали подвергнуть новые гибридные ракетные машины украинскому огню… Российская морская пехота, похоже, понимает эту проблему и пытается ее решить, соединив старые пусковые установки со старыми танковыми шасси, что значительно повысит их защиту…", - отмечается в материале.

Видео дня

В сети появилось видео, на котором запечатлена работа российских "боевых монстров" - бомбометов РБУ-6000, которые установлены на шасси Т-80.

Продолжается война в Украине - новости, которые сегодня стоит прочитать

В конце сентября прошлого года военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что из-за нехватки бронированных машин, которые способны прикрывать пехоту, россияне создают жутких "гомункулов", в частности, поставили на МТ-ЛБ установки РБУ-6000.

Стоит отметить, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла очень много техники. Общие потери РФ на 23 января 2024 года просто колоссальные, в частности, уничтожены 11 548 боевых бронированных машин и 6 214 танков.

Справка УНИАН. РБУ-6000 - это реактивней морской бомбомет с 12 стволами, который имеет стационарную установку. Это оружие было разработано еще во время СССР - в 1961 году. Бомбомет предназначен для уничтожения торпед и подводных лодок.

Вас также могут заинтересовать новости: