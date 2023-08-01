Политолог отметил, что еще несколько месяцев назад никто бы и не подумал, что Кремль будет нуждаться в помощи от таких стран.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский прокомментировал поездку министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР. Он считает, что важность этого визита преувеличивать не стоит, ведь вооружение, которое могла бы предоставить Северная Корея России – ненадежное и устаревшее.

"Не стоит преувеличивать значимость этой поездки. Это, прежде всего, артиллерийские снаряды 70-летней давности. Мы же знаем, появилась информация, что каким-то образом часть этих снарядов трофейных, видимо, оказалась в руках украинских военных. Но эти снаряды ненадежны после 70-летнего пребывания на корейских складах. Это не какое-то "Вундерваффе", а устаревшие советские образцы корейского оружия", – объяснил эксперт.

Однако, по словам Пионтковского, сам факт того, что Москва вынуждена обращаться по домам к Пхеньяну или Тегерану, свидетельствует о технологической отсталости России.

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"Еще полгода назад никто бы подумать не мог в России о том, что их страна будет критически нуждаться в помощи таких "выдающихся" партнеров, как Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика. Это свидетельство технологической, политической отсталости и обреченности России", – резюмировал политолог.

Поездка Шойгу в Северную Корею

В июле министра обороны РФ Сергея Шойгу пригласили в Северную Корею. С 25 по 27 июля там "праздновали" 70-летие окончания Корейской войны. Отмечалось, что в Москве рассчитывали укрепить военные связи с Пхеньяном во время этого визита.

На визит главы российского оборонного ведомства в КНДР отреагировали и в Соединенных Штатах. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что Путин обращается к другим странам за поддержкой в войне против Украины, что не является секретом. По его словам, КНДР действительно оказывает России поддержку для ее войны – в частности, ракеты и снаряды.

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