Россия использует все возможные ресурсы, чтобы увеличить количество военных в своей армии.

Российские чиновники агитируют бездомных вступать в ряды армии, чтоб идти воевать против Украины.

Об этом сообщили в эфире Freeдом.

Так, в один из приютов для бездомных в Санкт-Петербурге пришел местный чиновник и предложил раздавать постояльцам листовки о записи на военную службу. В местных органах власти отметили, что это была его личная инициатива.

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж заявил, что Россия использует все возможные ресурсы, чтобы увеличить количество военных в своей армии.

"Это будут, конечно, убитые. В данный момент им нужно создать на прорывных направлениях какое-то массовое движение военных. Сейчас (в российскую армию - УНИАН) берут всех, особенно представителей национальных меньшинств... Не получилось большой вербовки. Соответственно, они пошли в зоны, в приюты", - объяснил Маломуж.

По его словам, у этих людей нет нужной подготовки, у них нет шансов выжить в условиях боевых действий, а потому их будут использовать как "пушечное мясо".

Генерал подчеркнул, что такие действия РФ свидетельствуют об отсутствии резервов и подготовленных к войне кадров.

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию мужчин для войны против Украины, агитируют "казаков" и безработных.

Также, по данным некоторых СМИ владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

Позже российские СМИ выяснили, что ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи заключенных.

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