Помимо этого, кровавый диктатор выдал немало фейков и пытался внушить детям лживые идеи "русского мира".

Президент РФ Путин 1 сентября провел для детей российского города Калининград "открытый урок". В день, когда большая часть маленьких украинцев не пошла в школу из-за постоянных обстрелов и ракетных угроз, кровавый диктатор выдал циничные фейки о нашей стране. Помимо этого, Путин рассказал детям о трудолюбии и сравнил его с "резиновой попой".

В сети уже появилось видео со странным заявлением диктатора, которое получило немало критики.

Так, диктатор решил рассказать детям о том, как важно любить труд. Однако для убедительности он перешел к весьма странным сравнениям, которые едва ли поймут маленькие слушатели. Путин заговорил о "резиновой попе" и начал странно смеяться.

Видео дня

"Это все вместе очень важно. Трудолюбие — это вообще отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно", - заявил диктатор, обращаясь к детям.

Помимо этого он выдал немало фейков, которыми Путин явно хочет внушить маленьким россиянам лживые идеи "русского мира". Так, диктатор утверждал, что украинские дети якобы не знают о существовании Крымского моста.

Помимо этого, по мнения Путина, подрастающее поколении Украины не знает о том, что наша страна когда-то входила в состав СССР. Конечно, все эти фейки явно были рассчитаны на детей, которые не смогут проверить информацию и поверят диктатору.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Забайкалье пытаются заманивать россиян на войну в Украину "эксклюзивными" предложениями.

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