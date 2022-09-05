Диктатор высказался очень цинично.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что принудительно мобилизованы в армию РФ с оккупированных территорий Украины воюют лучше профессиональных военных.

Цитируют президента России пропагандистские СМИ.

По словам Путина, который находится с визитом на Камчатке, об этом во время доклада ему рассказали в Минобороны РФ.

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"Я сюда прилетел именно после очередного доклада Минобороны о происходящем. Сформированы два корпуса из местных жителей. Они воюют лучше профессиональных военных. Они борются очень мужественно, храбро и результативно", - сказал Путин.

Ранее была информация, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области рашисты начали раздавать "повестки". Особенно это коснулось мужчин, получивших российский паспорт.

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