За його словами, Україна буде вимушена шукати додаткове фінансування.

Через рішення Єврокомісії спрямувати лише третину обіцяного кредиту у 90 млрд євро на бюджетну підтримку України, нашій державі може не вистачити коштів для покриття дефіциту. Україні доведеться шукати додаткове фінансування. Про це розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, йдеться у статті УНІАН.

14 січня голова Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що третину кредиту (30 млрд євро) спрямують на бюджетну підтримку, а решту (60 млрд євро) - на закупівлю озброєння.

Андрій Шевчишин вбачає у цьому додаткову причину тиску на національну валюту.

"Бюджетне фінансування є меншим, ніж очікувалося раніше - прогнозувалося, що це буде 50 млрд євро. Отже, це перший факт - Україна може мати недостатньо фінансування цьогоріч (15 млрд євро на рік). Це досить тривожний дзвіночок, і послаблення гривні як до долара, так і до євро вказує, що це керовані дії для забезпечення фінансування бюджету", - пояснив експерт.

Аналітик наголосив, що наразі незрозуміло, чи зможе Україна використовувати ці 30 млрд євро нерівномірно, щоб покрити нестачу коштів цього року. При цьому він вважає, що Україна буде вимушена шукати додаткове фінансування. Адже у державному бюджеті не передбачено додатково 300 млрд грн на для виплат військовим, які Рада додатково ухвалювала у попередні роки. Шевчишин зазначив:

"На поточний рік орієнтовно підтверджено 26 млрд дол. фінансової допомоги. Ще 2 млрд дол. ми маємо отримати за чотирирічною угодою з МВФ та 15 млрд євро від Європи. Сумарно - близько 45,3 млрд дол. Цього мало би бути достатньо, але з урахуванням того, що проголосований бюджет не враховує 300 млрд грн на оплату військовим, зрозуміло, що буде ще потреба в 5-7 млрд доларів".

Аналітик вважає, що нинішня девальвація зараз виступає частковим компенсатором майбутньої нестачі бюджетного фінансування.

"Проте сама по собі вона не дасть, звісно, покрити цю суму, і Україні треба буде шукати фінансування як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому, домовлятися з партнерами", - резюмував Андрій Шевчишин.

Рішення ЄС щодо кредиту Україні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має намір розділити 90 мільярдів євро, схвалених для України, на дві частини: одну третину для загального бюджету та дві третини для військових поставок.

За її словами, 60 мільярдів євро, які будуть витрачені на військове спорядження, будуть використані переважно для закупівлі обладнання з країн ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі.

