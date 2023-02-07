Кремль придумал новый способ собрать россиян на войну в Украину.

Министерство обороны РФ придумало новый способ мобилизировать россиян на войну с Украиной под видом набора срочников для миротворческих миссий.

По данным российских СМИ, об этом говорится в новом законопроекте Минобороны РФ. Там предлагают отправлять срочников в "горячие" точки.

Как отмечает The Moscow Times, сейчас право на участие в миротворческих миссиях имеют военные, которые числятся в войсках РФ на контракте. Предварительно они должны пройти специальную военную подготовку.

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Однако теперь Минобороны РФ собирается привлечь туда всех военных, прошедших предварительную специальную подготовку, включая срочников.

Россияне массово пытаются избежать мобилизации

21 сентября 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию внутри РФ из-за больших потерь российской армии на территории Украины.

Однако сами россияне не очень хотят принимать непосредственное участие в боевых действиях с Украиной. Недавно шестеро русских мобилизованных сбежали из воинского эшелона в Воронежской области.

Также украинский Генштаб фиксирует, что мобилизованные массово бунтуют и отказываются воевать, вынуждая руководство возвращать их обратно в Россию.

Недавно "мобики" из Новосибирской области РФ попросили вернуть их домой из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий.

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