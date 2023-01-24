Российский диктатор знает, насколько непопулярной была первая мобилизация в прошлом году, и ему еще предстоит принять решение о новой волне.

Директор ЦРУ Уильям Бернс встречался в Киеве с Владимиром Зеленским для того, чтобы проинформировать президента Украины об оценках США относительно планов Путина.

Об этом сообщили CNN американские и западные официальные лица, знакомые с разведданными. В частности есть признаки того, что российский диктатор рассматривает возможность еще одной мобилизации войск численностью до 200 тысяч человек.

Следующая мобилизация, по мнению некоторых чиновников, будет более спокойной по сравнению с первой, когда Путин лично выступил по телевидению и объявил о ней.

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По словам официальных лиц, Путин знает, насколько непопулярной была первая мобилизация в конце прошлого года, когда вспыхнули протесты и сотни тысяч российских мужчин призывного возраста бежали из страны, чтобы избежать призыва. Ему еще предстоит принять решение о новой волне.

Первая мобилизация почти удвоила военное присутствие России на Украине, даже несмотря на то, что она привела к появлению необученных и недисциплинированных бойцов, и в целом, по словам источников, знакомых с американской и западной разведкой, Путин продолжает надежно контролировать власть.

"Мы не думаем, что Путин уже принял решение, особенно в отношении того, когда это сделать. Он почти наверняка обеспокоен негативными последствиями для общества и негативными экономическими последствиями", - сказал высокопоставленный представитель западной разведки.

Мобилизация в России - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию ввиду огромных потерь личного состава в войне против Украины. Официально российские власти заявляли о планах мобилизовать и отправить на убой в Украину до 300 тысяч россиян. После объявления этих планов в некоторых регионах РФ вспыхнули протесты, а из страны сбежали до 1 млн человек.

В конце декабря министр обороны Украины Алексей Резников предупредил граждан России о том, что российские власти готовятся начать новую волну мобилизации и закрыть границы для мужчин призывного возраста. Руководство России уже принимает меры, чтобы помешать массовому бегству мужчин за границу.

По данным украинской разведки, российские власти могут мобилизовать в России до 500 тысяч россиян. В этот раз отлавливать и отправлять умирать на войне против Украины будут также жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Также стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст для призыва на срочную службу - до 30 лет. Российский диктатор Владимир Путин поддержал это предложение. А глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призывной возраст могут повысить уже в этом году и начать призывать в армию с 18 до 30 лет.

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