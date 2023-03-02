Основной российский силовой ресурс сейчас находится в зоне боевых действий на временно оккупированных территориях в Украине, отметил обозреватель.

Российские войска не только не могут сейчас наступать, но и не способны обороняться.

К такому выводу пришел военно-политический эксперт Александр Коваленко, отметив, что в РФ на протяженности более 700 км границы с Украиной сосредоточено до 25 батальон-тактических групп, общей численностью около 17 тысяч человек с "обрезанной" штатной комплектацией по технике.

"Основной российский силовой ресурс сейчас находится в зоне боевых действий на временно оккупированных территориях в Украине. Но тут куда интереснее несколько иной момент. А что с другими границами России, как там обстоят дела? Какой ресурс на границе с Китаем? Насколько прикрыты границы с Казахстаном?" - задался вопросов эксперт.

Коваленко поинтересовался, достаточно ли у России "силового ресурса для того, чтобы контролировать, а точнее, подавлять, банально внутренние, социально-общественные процессы в привычном ей репрессивном формате".

Мобилизация в России - расследование

В Российской Федерации официально заявляют, что в рамках "частичной" мобилизации призвали 300 тысяч человек. Однако реальное количество может составлять 527 тысяч мужчин. К таком выводу пришли журналисты издания "Медиазона".

По данным Института изучения войны, у РФ проблемы с мобилизованными, которых отправляют на фронт. Отмечалось, что их нехватку собираются компенсировать за счет "срочников".