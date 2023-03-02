Данные получены на основании количества срочных свадеб с участием мужчин, получивших повестку прошлой осенью.

В Российской Федерации официально заявляют, что в рамках "частичной" мобилизации призвали 300 тыс. человек. Однако реальное количество может составлять 527 тыс. мужчин.

К таком выводу пришли журналисты издания "Медиазона" в своем новом исследовании. Ранее репортеры изучили количество заявлений в ЗАГСы на проведение срочной свадьбы в связи с мобилизацией. Именно этот показатель послужил основой для подсчета общего числа призывников. А сейчас журналисты получили обновленные сводки, которые позволили уточнить предыдущие данные.

После начала "частичной" мобилизации 21 сентября 2022 года призывникам разрешили жениться в срочном порядке. Они могли не ждать месяц после подачи заявления, как это делается в обычных условиях, а сразу заключать брак. Этим воспользовались многие новоиспеченные оккупанты, которые долгое время находились в отношениях с девушками, но не оформляли их официально. Причинами стали возможность для жены получать информацию о муже и компенсация в случае гибели.

Видео дня

В конце октября в Кремле сообщили об окончании "частичной" мобилизации, но заявления на срочную свадьбу продолжили поступать. Согласно данным за декабрь, в Саратовской области зарегистрировали 117 браков с участием призывников, а в Омской — 89.

Журналисты также сослались на статистику Росстата, которая демонстрирует резкий рост количества свадеб в 2022 году по сравнению с 2021-м. В ноябре было заключено на 45 тыс. больше браков, а в декабре — на 16 тыс. Правда, не все случаи касались мобилизованных.

Репортеры взяли данные с 50 регионов, в которых официально оформили отношения почти 25 тысяч призывников, а также статистику по неженатым мужчинам призывного возраста и составили пропорцию. В результате они пришли к выводу, что у помянутых областях мобилизовали около 240 тыс. человек, а по всей России — 525 тыс. При этом официальные цифры были другие — 300 тыс. призывников и около 20 тыс. добровольцев.

Мобилизация в России: последняя информация

Как сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), в России возникла проблема с новобранцами, которых отправляют на фронт. Их нехватку могут компенсировать за счет увеличения числа "срочников".

Согласно опубликованному в Сети документу, в РФ готовятся к массовой мобилизации студентов ВУЗов. Для этого создадут так называемые "участки оповещения", которые будут помогать военкоматам с раздачей повесток.

Во временно оккупированном Мариуполе в середине февраля началась открытая мобилизация. На фронт забрали нескольких работников коммунального предприятия.

Вас также могут заинтересовать новости: