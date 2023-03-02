Командование совершало серьезные ошибки, бросая в бой подразделения "мобиков", разбитые в октябре прошлого года.

Катастрофические потери русских во время недавнего российского наступления поблизости Угледара Донецкой области указывают на то, что российские военные все еще не в состоянии быстро решить эндемические проблемы, связанные с серьезными потерями персонала и техники.

Как речь идет в новом отчете Института изучения войны (ISW), бестолковую тактику уничтожения российским командованием собственных войск под Угледаром подтвердили украинские официальные лица в расследовании New York Times.

"Российские войска продолжали совершать серьезные ошибки и бросать танковые колонны в украинские засады во время недавнего трехнедельного российского наступления вблизи Угледара, которое украинские источники охарактеризовали как крупнейшее танковое сражение на сегодняшний день", - говорится в отчете.

NYT заявляет, что российские силы потеряли по меньшей мере 130 танков и бронетранспортеров во время трехнедельного наступления, что вынудило их последнюю неделю прибегать к фронтальным атакам пехоты. В то же время украинские войска заманили оккупантов в зоны поражения перед тем, как обездвижить российские колонны и направить их на минированные обочины, перед тем как уничтожить их артиллерией, включая HIMARS.

Российские подразделения, развернутые в районе Угледара, в первую очередь 155-я морская пехотная бригада, в основном укомплектованы плохо обученными мобилизованными, которые понесли тяжелые потери в этом районе в октябре 2022 года и снова в феврале 2023 года.

"Ранее ISW сообщал о российских потерях вблизи Угледара и оценивал, что они символизируют неспособность российской армии учиться на своих неудачах. Расследование NYT подтверждает оценку ISW о том, что продолжение восстановления и усиления российских военных неудач будет препятствовать способности российских войск проводить эффективные наступательные операции", - отметили аналитики.

Крупнейшее танковое поражение РФ

Февральский трехнедельный штурм оккупантами Угледара стал крупнейшим танковым боем за время войны и обернулся для России болезненным провалом.

Украинские военные рассказали газете The New York Times, что "изучали дороги, потом прятались и ждали", чтобы разбивать колонны из засад. Именно засады были "фирменной" тактикой Украины против российских бронетанковых колонн с первых дней войны.

Ранее британская разведка опубликовала спутниковый снимок с Угледарского направления, где видно количество уничтоженной российской военной техники, принадлежавшей 155-й бригаде морской пехоты, она считается элитой российской армии.

Оккупанты теряли от 150 до 300 человек в сутки во время штурма. В ВСУ подтвердили эти данные.

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