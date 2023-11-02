Утверждается, что прокуратура РФ нашла доказательства финансирования компанией Вооруженных сил Украины.

В РФ национализировали курский завод "Конти-Рус", который ранее принадлежал украинскому предпринимателю и бывшему вице-премьеру Украины Борису Колесникову. Об этом пишет "Политика страны" со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что решение вынес Ленинский райсуд Курска по иску Генпрокуратуры РФ.

"Ранее общественный деятель попросил прокуратуру проверить компанию на предмет финансирования ВСУ. Прокуратура утверждает, что нашла этому доказательства, а также обвинила компанию в невыплате кредитов и налоговых махинациях", - пишет издание.

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Ранее Колесников заявлял, что продал весь свой бизнес в РФ еще в 2016-2017 годах. В то же время в российских СМИ писали, что он продолжал де-факто контролировать эти предприятия через офшоры.

Борис Колесников - бывший народный депутат, экс-вице-премьер-министр и министр инфраструктуры в правительстве Николая Азарова (с 2010 по 2012 год).

Оккупанты продали квартиру Зеленского в Крыму

Оккупационные власти Крыма заявили о намерении продать около 100 украинских объектов недвижимости, среди них квартира президента Украины Владимира Зеленского.

Позже стало известно, что квартиру общей площадью в 119,5 квадратных метров в поселке Ливадия продали за 44,3 миллиона рублей (более 476 тыс. долларов США).

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