Квартиру общей площадью в 119,5 квадратных метров продали на аукционе.

Оккупационные власти аннексированного Крыма продали на аукционе квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия за 44,3 миллиона рублей (более 476 тыс. долларов США).

Кремлевский пул "РИА Новости" сообщает, что квартиру общей площадью 119,5 квадратных метров выставили на продажу на прошлой неделе. Начальная стоимость квартиры составила 24,6 миллиона рублей.

"Квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Ливадия, улица Батурина, дом 44 А, квартира 501, продана на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей. На аукционе было два участника", - говорится в сообщении.

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Украинская недвижимость в оккупированном Крыму

В июне 2023 года сообщалось, что россияне начали конфисковать недвижимость у жителей временно оккупированного Крыма. Такие мероприятия так называемая "администрация" проводит в отношении граждан Украины, которые не получали российский паспорт.

В сентябре стало известно, что оккупационные власти в Крыму заявили о намерении продать около 100 украинских объектов недвижимости. Тогда в Крыму провели восемь аукционных процедур по реализации украденной украинской недвижимости и были заключены договоры купли-продажи на сумму более 815 млн рублей.

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