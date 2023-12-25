Ему вменяют "участие" в 104 терактах.

Россия решила на Рождество "арестовать" главу ГУР Украины Кирилла Буданова: сегодня росСМИ сообщили о соответствующем заочном вердикте Басманного суда Москвы.

Отмечается, что Буданову вменяют обвинение в терроризме. Следственный комитет РФ считает, что глава ГУР участвовал минимум в 104 терактах против России. Ему "шьют" 2 ст. 205 УК РФ.

"Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, обвиняемого в терроризме", - пишет российский Интерфакс.

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Заочное наказание главе ГУР таково: ему избрали меру пресечения на два месяца с момента его экстрадиции в РФ либо задержания на территории России.

Буданов на Рождество заявил о сокрушительном поражении РФ

Сегодня в своем рождественском поздравлении к украинцам глава ГУР МО Украины Буданов пообещал России "сокрушительное поражение". Он заявил, что 2024 год станет новым этапом борьбы с оккупантами. Буданов пожелал нации вдохновения и сил для достижения "победы" в грядущем году.

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