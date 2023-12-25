Ракетные войска и авиация также успешно атаковали позиции врага.

За прошедшие сутки авиация Вооруженных сил Украины нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склада боеприпасов и зенитно-ракетному комплексу российских оккупантов.

Генштаб в утренней сводке также подтвердил уничтожение силами ПВО сразу двух истребителей-бомбардировщиков - Су-34 и Су-30.

У бойцов из ракетных войск также была успешная охота. Они поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника.

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В то же время захватчики нанесли 2 ракетных и 61 авиационный удары, совершили 45 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения, пострадали дома и гражданская инфраструктура.

При этом наши силы ПВО уничтожили 29 из 31 БПЛА типа "Shahed-136/131", которыми враг атаковал Украину за прошедшие сутки. От авиационных ударов пострадали 17 населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Война в Украине - уничтожение российской авиации

Накануне командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявлял, что с помощью зенитного ракетного комплекса было поражен Су-34, а также велась боевая работа по российскому Су-30 в Черном море на Одесском направлении. Однако тогда было неизвестно, удалось ли уничтожить вражеский самолет.

После сбития Вооруженными силами Украины трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российские оккупанты значительно уменьшили использование тактической авиации на южном направлении.

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