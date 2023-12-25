Глава ГУР Украины раскрыл судьбу РФ в праздничном поздравлении на Рождество.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов пожелал украинцам в 2024 году нанести России "сокрушительное поражение" на поле боя в рамках своего рождественского поздравления.

По словам Буданова, террористический оккупационный режим врага никогда не сможет воплотить свой план и уничтожить украинскую государственность, уничтожить традиции Украины, изменить идентичность нашего народа.

"Украинцы - сильная нация, которая способна одолеть все на пути к своей свободе и независимости", - акцентировал Буданов.

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Глава ГУР предупредил, что 2024 год станет для Украины периодом продолжения борьбы, поэтому встречать его нация будет, "нанося сокрушительное поражение" оккупантам.

"Поэтому пусть Рождественская Звезда придаст нам вдохновения и неиссякаемой энергии для борьбы с врагом, а год, в который мы вступаем, принесет Украине долгожданную Победу", - резюмировал Буданов.

В Украине празднуют Рождество - ВСУ приготовили подарок

В понедельник, 25 декабря, Украина впервые за свою независимость официально празднует Рождество именно в эту дату. Для праздничного настроения Вооруженные Силы Украины сделали нации особый подарок: новость об уничтожении еще двух истребителей РФ - Су-34 и Су-30.

Отметим, что это не первое поздравление от защитников. 22 декабря Украина также смогла за день ликвидировать три истребителя РФ Су-34. Сейчас враг обеспокоен и использует разведку, чтобы выяснить, из какого оружия самолеты уничтожили.

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