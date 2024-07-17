Он жил в посольстве, однако решил поехать на пляж в Зеленограде.

В Москве утонул член делегации Северной Кореи Ким Кум Чоль. Сообщается, что он решил искупаться в пруду в Зеленограде.

Как пишет российский Telegram-канал SHOT, 54-летний представитель корейского сельхозпредприятия проживал в посольстве КНДР. В тот день он пошел на зеленоградский пляж "Ангстрем". Через несколько часов его вещи нашли на берегу пруда.

"Пропавшего искали несколько часов, но так и не нашли. А уже на следующий день тело корейца всплыло на поверхность пруда, его уже опознали", - говорится в сообщении. Видео дня

Российские оппозиционные СМИ пишут, что погибшим мог быть президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гым Чхоль. В начале июля Reuters писал, что он возглавил делегацию военных специалистов, прибывших в Россию.

Россия и КНДР

В июне Путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею. Он подписал с Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве. Кремлевский правитель сказал, что они договорились о "взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников" этого документа.

Позже СМИ Южной Кореи писали, что Пхеньян собирается отправить инженерные силы на оккупированные территории Донецкой области.

8 июля стало известно, что в Россию отправилась элитная военная тренировочная делегация из Северной Кореи.

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