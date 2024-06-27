Корейцы будут якобы выполнять "восстановительные работы".

Северная Корея отправит строительные и инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области. Это произойдет уже в июле этого года. Корейцы будут якобы выполнять "восстановительные работы".

Как сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на южнокорейский телеканал TV Chosun, КНДР готовится к отправке крупномасштабных инженерных сил на Донбасс уже в июле.

Журналисты ссылаются на южнокорейского чиновника. Силы армии КНДР якобы помогут оккупантам восстановить инфраструктуру в оккупированном Донецке.

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Телеканал отмечает, что северокорейская армия насчитывает 10 инженерных бригад. КНДР может может может получать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит три-четыре инженерные бригады в оккупированную часть Украины.

В то же время Институт изучения войны отмечает, что Россия стремится создать коалицию дружественных государств с исторически теплыми связями с СССР, чтобы сформировать основу альтернативного мирового порядка.

Однако аналитики пока не видит подтверждений о намерениях войск КНДР участвовать в боевых действиях в Украине. Впрочем, прямая северокорейская инженерная поддержка может высвободить российскую боевую мощь для операций вдоль линии фронта и способствовать российским усилиям по расширению военной инфраструктуры и оборонительных укреплений на оккупированной территории Украины.

Сотрудничество КНДР и России

19 июня российский диктатор Владимир Путин впервые за более чем 20 лет посетил Северную Корею. Тогда Россия и КНДР подписали договор о партнерстве между странами.

Впоследствии в СМИ рассказали, что РФ и КНДР согласились оказать немедленную военную помощь друг другу, если любая из стран столкнется с вооруженным нападением. Отмечается, что этот "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между КНДР и РФ, который фактически восстанавливает недействующее соглашение о взаимной обороне 1960-х годов.

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