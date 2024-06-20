Генсек НАТО отметил, что РФ получила много боеприпасов от Северной Кореи.

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ с КНДР показывает нарастающую согласованность между авторитарными режимами и подчеркивает важность единства демократий.

Такое мнение высказаг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Напомним, Путин подписал договор с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, включающий взаимные обязательства в сфере обороны, что серьезно меняет политику Кремля в отношении Пхеньяна.

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Столтенберг заявил, что Северная Корея предоставила РФ "огромное количество боеприпасов", в то время как Китай и Иран существенно помогают российскому ВПК для войны против Украины.

"Мы должны осознать, что авторитарные державы все больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда раньше не видели", - сказал Столтенберг.

"В то время, пока они все больше объединяются - такие авторитарные режимы, как Северная Корея, Китай, Иран, Россия - то еще важнее, чтобы мы были едины как страны, верящие в свободу и демократию", - убежден генсек НАТО.

Издание отметило, что углубление контактов между РФ и другими азиатскими странами означает, что для НАТО все важнее становится сотрудничество с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Визит Путина в КНДР

19 июня российский диктатор Путин побывал в Пхеньяне. По данным обозревателей западных СМИ, этот визит является тревожным признаком формирования ядерного альянса, откровенно враждебного к НАТО и Западу в целом.

В Белом доме считают визит Путина в КНДР и подписание с ее лидером Ким Чен Ыном договора "расширением партнерства".

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