Самые активные процессы строительства происходили летом этого года в трех областях.

В течение последних месяцев войска РФ активно строили укрепление в Курской, Брянской и Белгородской областях, граничащих с Украиной.

Эксперт по оборонным исследованиям Брэди Эфрик опубликовал спутниковые снимки, свидетельствующие о наличии таких укреплений. По его словам, фортицикации появились относительно недавно в непосредственной близости от границы с Украиной.

По данным спутников, в Курской области с мая до начала августа были выкопаны новые окопы. В Брянской области с начала июня до середины августа возле населенных пунктов появились противотанковые заграждения. Также новые фортификационные сооружения возвели в июле и августе на территории Белгородской области.

Эксперт считает, что строительство таких укреплений может быть свидетельством того, что Кремль готовится вести войну на территории России.

Война придет в Россию

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию России, поскольку, чем шире будут операции там – тем лучше.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к переносу войны на территорию РФ и не останется ли Украина без поддержки из-за этого, Буданов ответил: "Отличная идея, как по мне. Мы не работаем такими методами, которыми работает РФ, поэтому сравнивать это совершенно неправильно. Война должна быть перенесена на другую территорию, которой понятно для нас является РФ и другие их территории, где находится их влияние".

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