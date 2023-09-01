Война должна быть перенесена на территорию России, так как, чем шире будут операции там – тем лучше.
Об этом в интервью Наталье Мосейчук заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о том, как он относится к перенесению войны на территорию РФ и не останется ли Украина без поддержки из-за этого.
"Отличная идея, по-моему. Мы не работаем такими методами, которыми работает РФ, поэтому сравнивать это абсолютно неправильно. Война должна быть перенесена на другую территорию, которой понятно для нас является РФ и другие их территории, где находится их влияние", – сказал Буданов.
Интервью Буданова
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что удар по аэродрому "Кресты" в Пскове, в результате которого были уничтожены и повреждены несколько самолетов Ил-76, был нанесен с территории России.
Он также отметил, что Россия захочет взять реванш даже после победы Украины в войне.
По его словам, РФ может мобилизовать 450 тысяч человек, но этого не стоит сильно бояться. Он отметил, что чем больше волн мобилизации проводит Россия, тем ниже качество мобилизованных.