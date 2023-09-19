Россияне бьют тревогу, ведь эти беспилотники опасны даже тогда, когда их практически обезвредят.

Украинские воины начали запускать на территорию России дроны с таймером самоуничтожения. Они взрываются через определенное время после остановки двигателя.

Как сообщает прокремлевский Телеграм-канал SHOT, российские саперы сейчас прорабатывают версию с таймерами на БПЛА, которые активируются после остановки двигателя - в случае, если заряд не сдетонировал из-за падения из-за сбоя систем, работы РЭБ или выстрела ПВО.

"Снаряд, который нес аппарат, все равно взрывается, но чуть позже. Таймер (предварительно вшит в "мозги" дрона) автоматически активируется сразу после остановки двигателя", - пишет канал.

Видео дня

По данным канала, известно о минимум двух возможных случаях самоуничтожения беспилотников ВСУ - обе атаки были совершены в воскресенье, 17 сентября. Первый украинский БПЛА, который нес на себе заряд, упал в Воронежской области. Когда его начали осматривать силовики, беспилотник взорвался. Второй выведенный из строя военными дрон самоподорвался рядом с нефтебазой в городе Льгове Курской области - опять же, через некоторое время после падения.

В обоих случаях с момента падения до взрыва прошло около часа. Пострадавших якобы нет.

Последние инциденты с беспилотниками в России

Как писал УНИАН, на прчатку сентября в Ростове-на-Дону и в Подмосковье раздались взрывы. Россияне говорят, что имела место атака беспилотниками. Утверждается, что в Ростове ПВО сбила 2 БПЛА, один упал за городом, второй – в центре города. В результате повреждено несколько легковых автомобилей.

Еще одна атака беспилотников на Москву состоялась в ночь на 5 сентября. Российские власти и тогда отчитались, что дроны удалось сбить все до одного.

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