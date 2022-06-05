Также заблокированы украинские медиа.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал ряд украинских сайтов.

Об этом сообщает российская организация "Роскомсвободы".

Так, под блокировку попал сайт UNITED 24 для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины, созданный по инициативе президента Владимира Зеленского.

Также заблокированы украинские медиа "Ґрати", Root Nation, "Свои Кривой рог", "Мережа новин", "Страна.UA", AllNews, зеркала проектов "Радио Свобода".

Кроме того, Роскомнадзор ограничил доступ для российских пользователей к украинскому сайту гастротуров Gastrotravel.club, ресурсу Pravdamail.com, с помощью которого можно отправить письмо о войне в Украине любому человеку.

Инициатива UNITED 24

Как сообщал УНИАН, в начале мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы UNITED 24 для помощи Украине. Ее первой составляющей стала одноименная платформа для сбора пожертвований со всего мира. А со временем появятся и другие проекты и программы.

За первую неделю работы платформы для сбора средств в поддержку Украины на счета НБУ поступило более 25 млн долларов.

3 июня, в рамках презентации программы UNITED 24 на территории Украинского Дома в Вашингтоне вышитую рубашку, которую президент Зеленский надевал на День вышиванки 19 мая, продали за 100 тысяч долларов.

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