За первую неделю работы платформы UNITED24 для сбора средств на поддержку Украины на счета НБУ поступило более 25 млн долл.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Благодаря вашей поддержке на счета Национального банка Украины поступило 25 млн 804 тысячи 580 долларов. Пожертвования в поддержку Украины поступили из 72 стран мира. Среди самых активных доноров — США, Великобритания, Франция, Канада, Германия и, конечно, Украина", - написал он.
Кроме того, собрано 735 тыс. 673 долларов через партнерский фонд Ukraine House и 362 тыс. 379 долларов поступило в криптовалюте через платежную компанию Whitepay.
Отмечается, что в течение первых 7 дней средства накапливались на счетах НБУ. Теперь они будут распределяться между министерствами на наиболее важные нужды Украины.
"С сегодняшнего дня отчеты НБУ о количестве собранных средств будут обновляться ежедневно. Первый отчет министерств о назначении и распределении средств будет опубликован ровно через неделю, 19 мая", - написал Федоров.
Как сообщал УНИАН, 5 мая президент Владимир Зеленский объявил осоздании глобального проекта United24, который имеет целью объединить людей со всего мира в желании помочь Украине.
Первая составляющая проекта United24 - одноименная платформа для сбора средств в поддержку Украины. Цель этой инициативы – увеличить объемы пожертвований в пользу Украины, обеспечить эффективность и прозрачность их распределения.
Помощь будет распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление страны.