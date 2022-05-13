Владимир Зеленский объявил о создании глобального проекта United24, который имеет целью объединить людей со всего мира в желании помочь Украине.

За первую неделю работы платформы UNITED24 для сбора средств на поддержку Украины на счета НБУ поступило более 25 млн долл.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Благодаря вашей поддержке на счета Национального банка Украины поступило 25 млн 804 тысячи 580 долларов. Пожертвования в поддержку Украины поступили из 72 стран мира. Среди самых активных доноров — США, Великобритания, Франция, Канада, Германия и, конечно, Украина", - написал он.

Кроме того, собрано 735 тыс. 673 долларов через партнерский фонд Ukraine House и 362 тыс. 379 долларов поступило в криптовалюте через платежную компанию Whitepay.

Отмечается, что в течение первых 7 дней средства накапливались на счетах НБУ. Теперь они будут распределяться между министерствами на наиболее важные нужды Украины.

"С сегодняшнего дня отчеты НБУ о количестве собранных средств будут обновляться ежедневно. Первый отчет министерств о назначении и распределении средств будет опубликован ровно через неделю, 19 мая", - написал Федоров.

Как сообщал УНИАН, 5 мая президент Владимир Зеленский объявил осоздании глобального проекта United24, который имеет целью объединить людей со всего мира в желании помочь Украине.

Первая составляющая проекта United24 - одноименная платформа для сбора средств в поддержку Украины. Цель этой инициативы – увеличить объемы пожертвований в пользу Украины, обеспечить эффективность и прозрачность их распределения.

Помощь будет распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление страны.