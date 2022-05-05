Ее первая составляющая — платформа для сбора средств.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United24 для помощи Украине. Ее первой составляющей стала одноименная платформа для сбора пожертвований со всего мира. А позже появятся другие проекты и программы.

Информацию о United24 опубликовали на официальном сайте Офиса президента Украины.

"Каждый может сделать пожертвование в один клик из любой страны. Это могут быть как отдельные сознательные граждане, предприниматели, так и крупные технологические корпорации. Мы каждый день сражаемся с врагом, борясь за ценности свободы и демократии, и United24 станет именно тем цифровым сервисом, который объединит весь цивилизованный мир для поддержки Украины", — заявил Зеленский.

Задача фандрейзинговой платформы United24 — стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку нашего государства. Средства будут распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование территорий, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.

Деньги, которые отправят люди, организации и фонды, поступят на счета Национального банка, закрепленные за соответствующими министерствами. НБУ будет каждые 24 часа отчитываться о сборе средства. А министерствам полагается раз в неделю рассказывать о назначении и распределении денег.

За эффективное использование пожертвований отвечают Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Министерство инфраструктуры. Ответственным за деятельность United24 со стороны правительства назначен вице-премьер министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Сводный отчет всех министерств будет ежеквартально проверять консалтингово-аудиторская компания "Делойт Украина". Она присоединилась к работе всей системы United24. Команда платформы будет регулярно рассказывать о ее деятельности на официальных страницах и в социальных сетях.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России многие компании и отдельные люди делали пожертвования в пользу Украины. Однако они поступали через специальные организации, например, Direct Relief, "ЮНИСЕФ", Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и так далее. А United24 позволит отправить деньги напрямую на первоочередные нужды.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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