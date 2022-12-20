Планируется вывести подразделения, эффективность которых на поле боя фактически нулевая.

С русскими "мобиками" будут разбираться силовые отряды Росгвардии и кадыровцев, которые выведут из Украины.

Как сообщает разведывательное сообщество InformNapalm, в РФ выведут подразделения Росгвардии, находившиеся в зоне боевых действий на 2-3 линии, до февраля 2023 года, а также кадыровцев. Предполагается, что они будут выступать силовыми отрядами в случае акций неповиновения после новых волн мобилизованных россиян.

"В авангарде прессинга "чмобиков" будут выступать тик-ток подразделения Кадырова, потому что именно бородатых кадыровцев очень боятся россияне, а их эффективность на фронте была практически нулевой - против украинских Хаймарсов и артиллерии борода и кавказский гонор не работает. К тому же, Кремлю нужны цепные псы в самой Москве и в регионах, чтобы утолять хоть и слабые, но неприятные проявления недовольств военнообязанных", - отмечают в InformNapalm.

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Мобилизация в России

В октябре Путин анонсировал завершение частичной мобилизации, объявленной еще в сентябре в ответ на ряд военных поражений на фронте.

В то же время аналитики констатируют, что Кремль ведет скрытую мобилизацию, готовя Путину "мясо" для осуществления своих максималистских целей по Украине.

Параллельно продолжается вербовка осужденных в ЧВК "Вагнер" Пригожина.

По официальным данным, с сентября в РФ мобилизовали около 300 тысяч человек. Но, по мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Москва готовит до 200 тысяч резервистов для масштабного нападения этой зимой.

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